"Poker Face"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist Finale?

Natasha Lyonne spielt in "Poker Face" eine chronisch unterschätzte Minijobberin mit dem siebten Sinn. Sie erkennt sofort, wenn jemand lügt - und das ist gut so, denn viele der namhaften Gaststars versuchen, sie hinters Licht zu führen - darunter Cynthia Erivo ("Wicked"), Katie Holmes, Justin Theroux ("Beetlejuice Beetlejuice"), Melanie Lynskey ("Yellowjackets"), Margo Martindale ("The Americans") und viele mehr.

Serienschöpfer Rian Johnsons hat nicht nur mit der "Knives Out"-Reihe einen Kultkrimi geschaffen, sondern erweist mit "Poker Face" einer unvergessenen Detektivserie wie "Columbo" eine Hommage. Nun geht es mit Staffel 2 weiter - doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?