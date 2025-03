Kein Zugang zu Futter oder Wasser

Das Tier war im vergangenen Monat zusammen mit dem Ehepaar in dessen Haus in New Mexico tot aufgefunden worden. Die Beamten fanden bei der Entdeckung der Leichen am 26. Februar den Familienhund in einer Box vor, etwa 10 bis 15 Meter von Arakawas Leiche entfernt.

Zinnas Magen sei "größtenteils leer" gewesen, "abgesehen von sehr kleinen Mengen an Haaren und Galle", heißt es in dem Bericht weiter. Zudem habe "eine starke postmortale Verwesung mit teilweiser Mumifizierung" vorgelegen.

"Wenn der Hund auf engem Raum ohne Zugang zu Futter oder Wasser war, ist er höchstwahrscheinlich an Dehydrierung/Verhungern gestorben", heißt es weiter in dem Obduktionsbericht.