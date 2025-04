In diesem Jahr zeigen die Veranstalter Yavuz Kurtulmus, Jasmin Hagendorfer und Adrineh Simonian zwischen 10. und 14. April insgesamt 18 Spielfilme und 150 Kurzfilme in 20 kuratierten Programmen und bieten damit eine vielfältige und zum Nachdenken anregende Auswahl an Inhalten. Als Kino-Locations werden die Breitenseer Lichtspiele und das Schikaneder bespielt.

Das Porn Film Festival Vienna lädt auch 2025 Porno-Enthusiasten, Erotik-Kenner:innen und Neugierige ein, sich für vier Tage der rohen Lust, des Genusses und des unverblümten Vergnügens hinzugeben, in einem Raum, in dem Porno vielfältig, politisch, und - besonders wichtig - für alle ist.

Film-Highlights beim PFFV 2025

In der Doku BALDIGA - Unlocked Heart - zugleich der heurige Eröffnungsfilm am 10. April um 20:00 im Schikaneder - begleiten wir den 19-jährigen Jürgen Baldiga, der 1979 nach Berlin zieht, um dort als Künstler zu arbeiten. Mit dem so gut wie sicheren HIV-Tod vor Augen, entdeckt er die Fotografie als sein Ausdrucksmedium. Zwischen Verzweiflung, Aufbegehren und einem ungebrochenen Überlebenswillen wird Baldiga bis zu einem Tod 1993 zum Chronisten der queeren Westberliner Subkultur der 80er und 90er.

Die französische Doku If I Die, It’ll Be of Joy erleben wir Micheline, Francis und Yves, die eine Gruppe älterer Aktivisten leiten. Es geht um eine aufregende Reise, um das Leben im Alter zu revolutionieren, indem Stereotypen und Urteile in Frage gestellt und Begriffe wie Sex, Liebe und Altern neu definiert werden.

Die Doku Acsexybility des Brasilianers Daniel Gonçalves erzählt Geschichten über die Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigungen. Seine Stärke entwickelt der Film dadurch, indem wir von Menschen mit Behinderungen Dinge hören, von denen die Gesellschaft nicht erwartet hätte, dass sie sie sagen oder tun.