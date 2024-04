Könnt ihr nach sieben Jahren endlich die Frage beantworten: "What Is Porn?"

Jasmin Hagendorfer: Wir haben diese Frage damals gestellt und schließlich als Festivalmotto ausgewählt, weil wir sie im Team fast sechs Wochen lang selbst diskutiert haben. Das hat unglaublich viele Emotionen ausgelöst. Wir wollen keine Antworten liefern – letztendlich muss das Publikum selbst eine finden, ob das nun auf dem Festival ist oder anderswo. Wir liefern einfach eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen.

Aus eurem Beschreibungstext auf der Festivalhomepage kann man herauslesen, dass ihr "feministische, queere und LGBTQIA+ Perspektiven" anbieten wollt. Das ist ein ziemlich weiter Bereich und ein hoher Anspruch. Wie geht ihr mit dem Druck um?

Yavuz Kurtulmus: Wir wollen eigentlich keinen Ansprüchen gerecht werden und auch den Spaßfaktor nicht vergessen. Wir versuchen, unserem Publikum eine Alternative zum Mainstream zu bieten und zeigen, was es da draußen sonst noch gibt – filmtechnisch und aktuell. Alles abzudecken ist gar nicht möglich. Aber wir geben unser Bestes und schauen, was geht und was nicht.

Hagendorfer: Wir wollen nicht nur High-End-Produktionen zeigen, sondern auch alternative, einfach produzierte Werke. Zum Beispiel Filme, die Leute zu Hause, vielleicht sogar mit dem iPhone aufgenommen haben. Und damit wollen wir dem Publikum zeigen: "Hey, das ist auch für dich mach- und erlebbar!"

Kurtulmus: Was wir schon sehen, ist eine große Entwicklung in Österreich. In den ersten Jahren war es so schwierig, österreichische Produktionen zu finden. Heuer haben wir zwei Screenings nur mit Filmen aus Österreich. Es ist das erste Mal in sieben Jahren, dass wir es nicht geschafft haben, das in einem Programm unterzubringen. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl und wir sind stolz auf uns.