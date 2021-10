Doch lieber kein Porno im Kino?

“Ask Dr. Ruth”

Ryan White | USA | 2019 | 100′ | EN OV + DE subs

7. Oktober, 18:00 - 20:00 Uhr, Top Kino

In diesem biographischen Dokumentarfilm wird das Leben und Wirken Ruth Westheimers beleuchtet. Die alte Dame mit dem starken deutschen Akzent scheute sich in den 1980er Jahren nämlich nicht, im US-TV & -Radio über Sex zu sprechen. Und die Popkultur-Ikone hat noch so viel mehr zu erzählen: über ihre Kindheit in einer orthodoxen jüdischen Familie in Deutschland, über das Leben als Waise in der Schweiz, über ihre Jahre in Palästina oder ihre drei Ehen.