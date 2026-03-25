Das Warten für Potterheads hat ein Ende - zumindest was den ersten visuellen Eindruck angeht. HBO hat am Dienstag das erste offizielle Foto zur mit Spannung erwarteten "Harry Potter"-Serie veröffentlicht. Das Bild zeigt den jungen Hauptdarsteller Dominic McLaughlin in einer ikonischen Kulisse, die Fans sofort bekannt vorkommen dürfte.

Auf dem ersten offiziellen Szenenbild ist Dominic McLaughlin als Harry Potter zu sehen. Er trägt die klassische Gryffindor-Quidditch-Robe mit der Nummer 7 auf dem Rücken. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre, die sowohl den magischen Charme der ursprünglichen Filme einfängt als auch einen frischen, modernen Look verspricht.

Zudem spannt HBO seine Followerschaft auf die Folter: In der Bildunterschrift heißt es schlicht "Tomorrow". Was genau "morgen" passieren soll, ist nicht bekannt. Fans spekulieren, dass der Streamingdienst den ersten Trailer veröffentlichen könnte.