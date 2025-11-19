Der eine spielte von 2001 bis 2011 den wohl berühmtesten Zauberschüler der Welt, für den anderen geht die Reise gerade erst los. In der US-Fernsehsendung "Good Morning America" hat Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (36) über die kommende HBO-Serie gesprochen und ein überraschendes Detail zu seinem Rollennachfolger Dominic McLaughlin (11) enthüllt, der in diesem Jahr als neuer Harry Potter vorgestellt wurde.

Daniel Radcliffe wünscht neuem Harry-Potter-Darsteller "eine tolle Zeit"

Radcliffe verriet, dass er McLaughlin von Potter zu Potter einen Brief gesandt habe, "und er hat mir eine sehr nette Antwort geschickt". Weiter erklärte er: "Ich wollte ihm nur schreiben, um ihm zu sagen: 'Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit, sogar noch besser als ich - ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere!'"

Besonders emotional wurde der Schauspieler, als er über Fotos der jungen Darsteller sprach. Neben McLaughlin werden Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger vor der Kamera stehen. "Ich sehe diese Bilder von ihm und den anderen Kindern und will sie einfach nur umarmen. Sie sehen einfach so jung aus. Ich schaue sie mir an und denke: 'Es ist verrückt, dass ich das auch gemacht habe.'"

Auch Radcliffe war zu Beginn der Dreharbeiten zum ersten "Harry Potter"-Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" im Sommer 2000 - wie McLaughlin - gerade einmal elf Jahre alt. Mit Blick auf den neuen Cast fügte er noch hinzu, dass er "kein Gespenst im Licht dieser Kinder sein möchte".