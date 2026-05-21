Die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" bekommt eine sechste Staffel. Wie ARD Degeto mitteilt, laufen aktuell bereits die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen. Tanja Wedhorn (54) wird auch in den neuen Folgen wieder als Inselärztin Nora Kaminski vor der Kamera stehen.

Die Ankündigung kommt auf dem Höhepunkt des bisherigen Serienerfolgs: Die fünfte Staffel, die am 15. Mai mit dem Film "Aus heiterem Himmel" zu Ende ging, war die erfolgreichste seit dem Start der Reihe im Jahr 2017. Die sechs neuen Folgen erreichten im Ersten durchschnittlich 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 16,5 Prozent - der höchste Staffelschnitt in der Geschichte des Formats, das seit 2016 im Auftrag der ARD Degeto produziert wird.