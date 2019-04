"Preacher" endet nach der 4. Staffel

Die Suche nach Gott, der aus dem Himmel verschwunden ist, geht am 4. August in die vierte Runde und wird dann auch ein Ende finden. Das hat Seth Rogen, Produzent der Actionserie, via Instagram mitgeteilt. Damit neigt sich auch die Reise des ungewöhnlichen Priesters Jesse Custer ( Dominic Cooper), seiner Badass-Freundin Tulip (Ruth Negga) und des irischen Vampirs Cassidy (Joseph Gilgun) dem Ende zu.