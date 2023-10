Anarchisch, anarchischer, "Preacher" (2016-2019): Heilig ist in dieser Comic-Serienadaption so gut wie nix. Die Suche nach dem abwesenden Gott ist eine höchst blasphemische und komplett durchgeknallte Odyssee durch ganz Amerika, die (Bad Boy-)Priester Jesse mit seiner Gewalt-affinen Ex-Freundin Tulip und dem drogensüchtigen Vampir Cassidy antritt (und einen Typen namens "Arseface" gibt's auch, weil... darum!). Am Ende ist's natürlich ein Selbstfindungs-Trip und eine Befreiung aus dem eigenen Gefängnis, aber Schmalz, Pathos oder Momente zum Durchatmen sollte man sich bei "Preacher" besser nicht erwarten.

Die Serie nimmt sich kein Blatt vor den Mund und überrascht mit bizarren Einfällen sowie kompromisslosen Gewaltorgien, bei denen sich einem der Magen umdreht. Die Figuren sind kompromisslos skurril und schräg, hier hat wirklich jeder einen Dachschaden. Kurz: "Preacher" gehört zu den besten, weil außergewöhnlichsten und mutigsten, Comic-Serien der 1990er-Jahre.