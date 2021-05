Halleluja! Die 10 besten Serien über Religion

Wenn die Welt um uns immer chaotischer und komplizierter wird, dann wenden wir uns gerne dem Altbewährten zu, denn das gibt Sicherheit, beantwortet die Sinn-Frage und stärkt unser Urvertrauen, dass irgendwo, irgendwie, irgendwann doch alles gut werden wird.

Vielleicht lässt es sich so erklären, dass seit einigen Jahren das Thema Religion auch in TV-Serien boomt – und das, obwohl religiöse Fragen lange Zeit ein großes Tabu-Thema für Serienmacher*innen waren. Denn wer will sich schon einem Shitstorm aussetzen? Heute hat man diese Angst offenbar nicht mehr, im Gegenteil: Allzu gern werden ethisch-religiöse Themen in TV-Serien auch kritisch, ja gar provokativ behandelt, um alte Strukturen aufzubrechen und – let's face it – Aufmerksamkeit zu erregen. Es gibt aber genauso nach wie vor Serien, die Religion als das darstellen, was sie für viele Menschen ist: Halt und Schutz.