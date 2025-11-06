Ob versus Alien oder versus Arnie - die intergalaktischen Großwildjäger aus der "Predator"-Reihe haben sich im Laufe ihrer fast 40-jährigen Leinwand-Geschichte schon mit diversen Kino-Ikonen angelegt. Herrjeh, sogar Danny "ich bin zu alt für den Scheiß" Glover (79) geriet bereits in ihr Fadenkreuz. Mit "Predator: Badlands" startet am 6. November ein weiteres Kapitel des Science-Fiction-Franchise, das 1987 als testosterongetränkter Überlebenskampf im Dschungel seinen Ursprung fand. Aber wo genau reiht sich "Badlands" in die Handlung ein ?

Zwei unerwartete Verbündete - darum geht es

Ein junger, von seinem Clan verstoßener Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) findet in Thia (Elle Fanning) eine unerwartete Verbündete. Gemeinsam begeben sie sich auf einem abgelegenen Planeten auf eine beschwerliche Reise, um sich im Kampf mit dem ultimativen Gegner zu messen.

Der Film von Dan Trachtenberg spielt in der Zukunft und bietet eine deutliche Referenz an die "Alien"-Filme, die hier aus Spoilergründen jedoch nicht näher genannt wird. Dass die beiden Franchises eng miteinander verschlungen sind, dürfte aber den meisten bekannt sein. Schließlich folgten nach dem Original und dessen Fortsetzung von 1990 mit Glover zwei Crossover-Streifen. 2004 kam es erstmals zum Kampf "Alien vs. Predator", drei Jahre später gab es ein Rematch. Die menschlichen Protagonistinnen und Protagonisten spielten ihn ihnen nur eine untergeordnete Rolle als Futter und/oder Kanonenfutter.

Erst 2010 erschien mit "Predators" von Nimród Antal eine klassische Fortsetzung der Vorlage. Statt Arnold Schwarzenegger bekamen es darin unter anderem Adrien Brody und Walton Goggins mit den Meisterjägern aus dem All zu tun. 2018 folgte noch "Predator - Upgrade", der eine ganz besondere Beziehung zum Original vorzuweisen hat - jedoch nicht inhaltlich, sondern abseits der Kamera. Die Regie übernahm Shane Black, der 1987 noch als Schauspieler höchstpersönlich auf der Abschlussliste des Ur-Predators stand.