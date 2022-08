"Predator" und "Conan": Schwarzenegger-Kultfilme feiern Jubiläum

Oneliner-Feuerwerk im Dschungel

Als 1987 der Sci-Fi-Kracher "Predator" erschien, war Schwarzenegger längst ein Star. Gemeinsam mit Carl Weathers (74), Bill Duke (79), Shane Black (60) und Konsorten stellte er sich Testosteron-triefend im Dschungel Mittelamerikas einem außerirdischen Monstrum, dem "Predator", das Treibjagd auf die kernigen Soldaten machte. Mehr noch als mit ihren Wummen feuerten diese mit Onelinern zurück: "Ich habe keine Zeit zu bluten", "Wird langsam Zeit, den Ballermann aus dem Sack zu holen" oder - hier ist das englische Original zu empfehlen -: "You're One Ugly Motherfucker!"

Die "Predator"-Formel, nach der das Alien in klassischer Abzählreim-Manier seine Beute killt, ist auch in der Gegenwart so beliebt wie vor 35 Jahren. Auf "Predator 2" - ausgerechnet mit Danny "Ich bin zu alt für den Scheiß" Glover (76) als Schwarzenegger-Ersatz - folgte 2010 "Predators" und 2018 "Predator: Upgrade". Hinter dem brandneuen Titel "Prey" von 2022 versteckt sich derweil ein Prequel zur Reihe, in dem sich US-amerikanische Ureinwohner gegen das Wesen aus dem All erwehren müssen.

Wem das immer noch nicht reicht, kann sich in "Alien vs. Predator" (2004) und "Alien vs. Predator 2" (2007) auch noch anschauen, wie sich intergalaktischer Großwildjäger und parasitäre Lebensform aus dem "Alien"-Franchise auf ihre (diversen) Mäuler hauen. Eines haben alle "Predator"-Ableger jedoch gemein: Arnold Schwarzenegger blieb ihnen allesamt fern.