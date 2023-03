Brooke Shields als übersexualisierte Schauspielerin

Als "die meistfotografierte Frau der Welt" wurde Shields in den 80er Jahren wegen ihrer Schönheit zum Gesicht der Welt. In peinlichen Talkshow-Interaktionen und Fotoshootings zeigt das Filmmaterial, wie die Öffentlichkeit mit ihr umging, und gibt einen tieferen Einblick in all die kleinen Wege, auf denen sie zur Ware gemacht und kontrolliert wurde. Die Dokumentation wirft auch einen kritischen Blick auf die Rolle von Brooke Shields Mutter und Managerin Teri Shields.

Was die Situation der Schauspielerin aber besonders schlimm macht, ist, dass ihre Erfahrung kein Einzelfall ist, wie im Trailer deutlich wird. Umso wichtiger ist es, sich die Dokumentation anzusehen und mit der vorherrschenden Sexualisierung von jungen Schauspielerinnen in Hollywoods auseinanderzusetzen.