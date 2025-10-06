Prime Video: Ausblick auf Young-Adult-Programm 2026

Young-Adult ist groß im Kommen - vor allem bei Amazon Prime Video. Bei einem exklusiven Showcase-Event auf Ibiza trafen Stars der internationalen Erfolge "Culpa Nuestra" und "Maxton Hall" auf Nachwuchstalente aus Europa und Lateinamerika. Gemeinsam stellten sie neuer Serien- und Filmprojekte vor, die uns ab 2026 erwarten. Im Zentrum stand die Ankündigung eines Talent-Deals mit "Culpables"-Star Nicole Wallace ("Culpa Tuya"), die ihre erste Hauptrolle im Rahmen der Vereinbarung in der neuen englischsprachigen italienischen Original-Serie "Postcards From Italy" übernimmt. Entwickelt wurde die Serie von Lisa Riccardi und Damiano Bruè, die Regie führt Oscarpreisträgerin Jessica Yu ("Only Murders in the Building", "The Morning Show").

Teilnehmende Talente am Young-Adult-Showcase

- Gabriel Guevara, Star von Culpa Mía, Culpa Tuya und Culpa Nuestra

- Hugo Diego Garcia, Hauptdarsteller von Marfil

- Fernando Líndez und Diego Vidales, Stars von Dímelo Bajito

- Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva und Luca Melucci aus Love Me, Love Me – Magnetic Hearts

- Franco Masini, Hauptdarsteller der argentinischen Serie Amor Animal Ein weiteres Highlight war die Vorstellung von "The House of Ron": eine exklusive Zusammenarbeit mit Bestsellerautorin Mercedes Ron, in deren Rahmen insgesamt zehn Buchverfilmungen entstehen. Dazu zählen die "Culpables"-Trilogie, "Dímelo Bajito", "Dímelo en Secreto" sowie die "Enfrentados"-Reihe ("Marfil" und "Ébano"). Begleitend wurde der zweite Teil der Dímelo-Trilogie ("Dímelo en Secreto") angekündigt und mit einem ersten Szenenbild vorgestellt.



Darüber hinaus präsentierte Prime Video die Hauptdarsteller:innen weiterer Produktionen: des italienischen Films "Love Me, Love Me – Magnetic Hearts", der Serie "Postcards From Italy" sowie der argentinischen Serie "Amor Animal". Gemeinsam repräsentieren sie das breite Spektrum neuer YA-Inhalte, die Prime Video in den kommenden Jahren veröffentlichen wird.

Folgende Ankündigungen wurden beim Prime Video Retreat vorgestellt

- Dímelo Bajito: Start im Dezember, Produktion von Dímelo en Secreto bestätigt



- Postcards From Italy: Nicole Wallace in Hauptrolle, erste Szenenbilder veröffentlicht



- House of Ron: Zehn geplante Buchverfilmungen von Mercedes Ron



- Your Fault: London: Erste Bilder der neuen UK Original Verfilmung



- Love Me, Love Me – Magnetic Hearts: Start Anfang 2026



- Sigue Mi Voz (nach Ariana Godoy): Start Januar 2026



- Amor Animal: Teaser veröffentlicht



- Start des Prime Book Club TikTok Channels als Social-Media-Home für Buchverfilmungen