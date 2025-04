Ab dem 17. April 2025 steht Prime-Mitgliedern im Live-TV-Bereich der Prime Video App ein neuer Prime-Sender zur Verfügung, der die Highlights aus dem vielfältigen Titelangebot von Prime Video rund um die Uhr, jeden Tag neu, 365 Tage im Jahr zeigt. Am Starttag sehen Prime-Mitglieder in der Prime Time um 20:15 Uhr die ersten beiden Folgen der sechsten Staffel von LOL: Last One Laughing.