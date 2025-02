Sachliche Ungenauigkeit und Sensationslust

Vertreter des Nachlasses des an einer Überdosis Opioide verstorbenen Musikers hatten zuvor behauptet, eine erste Fassung enthalte "dramatische" sachliche Ungenauigkeiten und "sensationslüsterne" Darstellungen bestimmter Ereignisse aus seinem Leben, so Quellen aus dem Umfeld.

Regisseur Edelman erhielt umfassenden Zugang zu den Archiven von Prince für eine vereinbarte insgesamt sechsstündige Serie. Stattdessen soll er neun Stunden Filmmaterial geliefert haben, ein Verstoß gegen die Vereinbarung, der es dem Nachlass vermutlich ermöglichte, die Rechte zurückzuhalten.

In der Doku sollen beispielsweise die Ex-Freundinnen von Prince vorgekommen sein, die ihn des körperlichen und emotionalen Missbrauchs beschuldigten, hieß es bereits in einem Bericht der "New York Times" im September. Die Doku behandle seinen Werdegang in Bezug auf künstlerisches Schaffen als auch auf seine persönlichen Beziehungen, mit Berichten über seine eigene von Missbrauch geprägte Kindheit und die Vernachlässigung seiner jungen Frau Mayte Garcia (51), nachdem das Paar ein Kind verloren hatte.