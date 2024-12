"Blutige Anfänger"

Die ZDF-Vorabendserie "Blutige Anfänger" startete am 25. September in die sechste und finale Staffel. In zwölf Folgen wurden noch einmal die Rookies an der Polizei-Fachhochschule Halle begleitet. Damit müssen sich die Zuschauer von der Serie, die 2020 erstmals lief, verabschieden.

Der Sender plane für den Sendeplatz am Mittwoch um 19:25 Uhr eine "strategische Neuausrichtung" und wolle künftig auf das Genre Factual setzen. Auch für zwei weitere ZDF-Serien war 2024 Schluss: "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin". Deren Ende hatte man bereits 2023 bekannt gegeben.