"Princesse Charming": Sind Hanna und Jessi noch ein Paar?

Eine spannende Reise geht zu Ende. In Griechenland suchte "Princess Charming" Hanna Sökeland (28) unter 19 Singles nach der Liebe. Im großen Finale, das seit dem 9. August auf RTL+ verfügbar ist, entschied sich die Hannoveranerin für die Münchnerin Jessi (26). Doch hat die Beziehung seit dem Dreh des Finales dem Alltag standgehalten? Oder blieb es bei dem Flirt auf Rhodos? In der Sendung "Princess Charming - Das Wiedersehen" (via RTL+) klärten die Frauen diese Frage am Dienstag (16. August) auf.

Dass Hannas Wahl im Finale auf die 26-jährige Jessi gefallen ist, dürfte viele Fans wenig überrascht haben. Bereits seit Folge eins galt die Münchnerin als eine der Favoritinnen. Sie erhielt die erste Kette von "Princess" Hanna und später bei einem Einzeldate den ersten Kuss der Staffel. Zum Schluss entschied sich Hanna im Finale gegen die 20-jährige Laura und für Jessi. "Jessi, ich hab' mich verliebt in dich", gestand sie ihrer Auserwählten.