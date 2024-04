In "Scoop" werden immer wieder der Lolita-Express und Jeffrey Epsteins Privatinsel erwähnt: Der "Lolita-Express" war der Spitzname für den Privatjet von Jeffrey Epstein, der oft für Reisen zwischen seinem Anwesen in Palm Beach, Florida, und anderen Orten wie seiner Residenz in New York City oder seiner Privatinsel genutzt wurde. Der Name "Lolita" bezieht sich auf den Roman "Lolita" von Vladimir Nabokov, der die Geschichte einer Beziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem minderjährigen Mädchen behandelt.

Der Spitzname "Lolita-Express" entstand aufgrund der Vorwürfe, dass Epstein den Jet genutzt haben könnte, um minderjährige Mädchen zu transportieren, die dann möglicherweise sexuell ausgebeutet wurden. Es ist nachgewiesen, dass sich in dem "Lolita-Express" bekannte Persönlichkeiten wie Prinz Andrew befunden haben – und das nicht nur einmal.

Was Epsteins Privatinsel betrifft, so besaß er ein Anwesen namens "Little Saint James" auf der Insel Saint Thomas in den US-amerikanischen Jungferninseln. Die Insel wurde oft als Epsteins "Pädophileninsel" bezeichnet. Berichten zufolge soll Epstein dort zahlreiche Gäste, darunter auch Prominente aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltungswelt, empfangen haben.

Es wurde behauptet, dass auf der Insel Partys und Veranstaltungen stattfanden, bei denen minderjährige Mädchen präsent waren und möglicherweise sexuell missbraucht wurden. Die genauen Umstände und Aktivitäten auf der Privatinsel waren Gegenstand von Ermittlungen und Spekulationen.