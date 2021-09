"Prinz von Bel-Air"-Neuauflage: Er ist der neue Will!

Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, steht der Hauptdarsteller für das "Prinz von Bel-Air"-Reboot fest. Der noch unbekannte Schauspieler Jabari Banks wird in die Rolle von Will schlüpfen. Die Zusage für die Rolle erhielt er von Will Smith per Videocall.

Banks lebt in West Philadelphia, jenem Ort von dem seine Figur wegzieht, um bei seinem Onkel in Bel-Air zu wohnen. Er hat die Kunstuniversität in Philadelphia abgeschlossen und ist auch als Sänger, Rapper und Basketballspieler tätig.