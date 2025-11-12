Prinz William (43) hat am 11. November 2025 mit einem überraschenden Auftritt in der US-Show "Dancing with the Stars" für Aufsehen gesorgt. Der britische Thronfolger war in der Sendung zu sehen, um Robert Irwin (21) zu unterstützen. Der Sohn von König Charles (76) verblüffte Medienberichten zufolge die Zuschauer, als er per Video-Chat mit Irwin und dessen Tanzpartnerin Witney Carson (32) in der Show plauderte.

Auch Robert Irwin wurde offenbar von dem Cameo des Prinzen überrascht. Der australische TV-Star und Naturschützer fragte William dann, wie es in Rio gewesen sei, und bezog sich dabei auf die Earthshot-Prize-Zeremonie, die am 5. November in Brasilien stattfand. Er habe ihn vermisst, sagte Prinz William daraufhin mit einem Lächeln und wünschte Robert Irwin noch viel Glück für die Sendung: "Leute, ihr habt wirklich gute Chancen, zu gewinnen", so der 43-Jährige während des Videoanrufs, der vor dem Auftritt des Tanzduos gezeigt wurde.