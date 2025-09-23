Prinz Harry (41) schlägt Alarm. In einem eindringlichen Video für UNAIDS warnt der 41-Jährige gemeinsam mit Prominenten wie Basketball-Legende Earvin "Magic" Johnson (66) und Oscarpreisträgerin Charlize Theron (50) vor den verheerenden Folgen drastischer Kürzungen in der HIV- und Aids-Bekämpfung . Das Video wurde bei der UN-Vollversammlung am 22. September erstmals gezeigt.

Drehbuchautor von "Philadelphia" beteiligt

Der für einen Oscar nominierte Drehbuchautor Ron Nyswaner (68) hat den Kurzfilm produziert. Die Thematik ist ihm schon lange eine Herzensangelegenheit, so verfasste er etwa das Drehbuch des Aids-Dramas "Philadelphia", für den Tom Hanks (69) 1994 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt.

"Ohne dringendes Handeln werden wir rückfällig", mahnt Harry in dem kurzen Film. "Wir sehen bereits drastische Kürzungen bei HIV-Präventions- und Behandlungsprogrammen." Die Zahlen, die präsentiert werden, sind erschreckend: Theron sagt in dem Video, dass bis 2029 rund 4,2 Millionen vermeidbare Todesfälle drohen, sollte die Finanzierung nicht wiederhergestellt werden. Wie wichtig die richtige Behandlung ist, weiß "Magic" Johnson: Der Sportstar ist seit über 30 Jahren HIV-positiv.