Ein wilder Comedy-Plot

In dem ersten Trailer, der veröffentlicht wurde, versuchen Agenten, den Rock'n'Roll zu "bewaffnen", indem sie Elvis selbst in einen Agenten verwandeln. Seine erste Aufgabe scheint es zu sein, den Präsidenten zu bestehlen, was er jedoch zu verhindern versucht. Priscilla mischt sich in das Geschehen ein und kämpft gegen einen Feind, bevor sie und Elvis sich vor einem Altar zu küssen scheinen.

Kaitlin Olson, Johnny Knoxville, Niecy Nash, Tom Kenny und Don Cheadle werden in der Serie ebenfalls zu hören sein. Zu den Gaststars gehören: Ed Helms, Jason Mantzoukas, Christina Hendricks, Kieran Culkin, Chris Elliot, Asif Ali, Fred Armisen, Ego Nwodim, Simon Pegg, Craig Robinson, Gary Cole, George Clinton, Tara Strong und Tony Cavalero.