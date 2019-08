Programmausblick auf die Viennale 2019

Am 22.8. hat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi einen ersten Einblick in das heurige Festivalprogramm geboten, das uns zwischen 24. Oktober und 6. November erwartet. In ihrem zweiten Jahr als Programmgestalterin nach der Ära Hans Hurch werden erneut große Namen sowie Neuentdeckungen in Aussicht gestellt. Zu den FilmkünstlerInnen, die als Gäste nach Wien eingeladen wurden, zählen zum Beispiel Marco Bellocchio, die Gebrüder Dardenne, Lav Diaz und Elia Suleiman.

Mit Filmen wie "Synonymes" von Nadav Lapid und "Vitalina Varela" von Pedro Costa sind Preisträger der großen europäischen Festivals vertreten, aber auch österreichische Filme werden selbstverständlich gezeigt: "Little Joe" von Jessica Hausner, "Die Dohnal" von Sabine Derflinger, "Dieser Film ist ein Geschenk" von Anja Salomonowitz, sowie "Space Dogs" von Elsa Kremser und Levin Peter. Mit " Varda Pas Agnès" ist der letzte Film der kürzlich verstorbenen Meisterregisseurin Agnès Varda zu sehen, "Amazing Grace", macht uns die Aufnahmesessions zum gleichnamigen wegweisenden Album der Königin des Soul, Aretha Franklin, nach fast 50 Jahren wieder zugänglich.

Neben dem HAUPTPROGRAMM gibt es noch Schienen wie RETROSPEKTIVE (in Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum gilt sie heuer dem jugoslawischen Kino im Zeichen des antifaschistischen Widerstands), MONOGRAFIEN, KINEMATOGRAFIEN und HISTORIOGRAFIEN, in denen jeweils thematische Schwerpunkte gesetzt werden.