Bestens vorbereitetes Comeback

Das deutsche Topmodel hatte die Show nach der Staffel aus dem Jahr 2017 verlassen, um gemeinsam mit dem langjährigen Mentor Tim Gunn ihre Amazon-Serie "Making the Cut" zu produzieren. Jetzt arbeitet sie erstmals seit Sirianos Sieg in der vierten Staffel 2007 direkt mit dem Modedesigner zusammen.

Trotz der langen Pause fühlt sich Klum bestens vorbereitet auf ihre Rückkehr. "Ich kann die Show mit geschlossenen Augen machen, auch wenn ich Kleidung beurteile", scherzte sie bereits vor einer Weile im Gespräch mit dem "People"-Magazin. "Ich liebe Fashion einfach so sehr, und ich finde es toll, wie interessiert die Designer sind und wie sehr sie sich darum reißen, einen Platz in der Modebranche zu bekommen." In der Tat wirkt es im Clip zu Staffel 21 so, als sei Vollprofi Klum nie weg gewesen.