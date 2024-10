Wer nicht so bekannt ist wie Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (36) oder "Tatort"-Schauspielerin Mimi Fiedler (49) hat trotzdem die Chance, bei "Promi Big Brother" mitzumachen. Wie erstmals im Vorjahr haben die Macher der neuen Staffel (ab 7. Oktober bei Sat.1 und Joyn) eine Wildcard vergeben. Die hat sich nun Sarah Wagner (26) gesichert. Die Influencerin setzte sich in einem Voting in der Joyn-App durch.

Mit ihrem Lebensgefährten Sebastian Barfels bildet Sarah Wagner bei TikTok das Duo "LaberRhababer". Die Mallorca-Auswanderer waren auch im TV zu sehen, wurden bei "Goodbye, Deutschland!" von der Vox-Kamera begleitet. Mittlerweile lebt das Paar aber wieder in Deutschland.