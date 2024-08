"Promi Big Brother" 2024: Starttermin und erste Kandidaten

Am 7. Oktober startet die neue Staffel der Realityshow "Promi Big Brother". Das hat Sat.1 am 13. August in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. "Das hat programmplanerische Gründe", erklärt Senderchef Marc Rasmus zu dem früheren Start der Sendung als üblich. "Je nachdem was in dem Jahr so los ist, suchen wir die perfekte Zeit und die haben wir jetzt gefunden."

Zu den gewohnten Livesendungen in Sat.1 in einem Zeitraum von 14 Tagen wird es wie im vergangenen Jahr ein weiteres Angebot für alle Fans geben. "Wir haben natürlich wieder den 24-Stunden-Livestream rund um die Uhr bei Joyn", erklärt Rasmus. "Das ist die volle Durchsicht, man verpasst wirklich keine Sekunde. Und wir werden auch in Sat.1 die ein oder andere Live-Strecke sehen." Als Moderatoren sind wie gewohnt Marlene Lufen (53) und Jochen Schopp (45) mit von der Partie, die zur Sendung gehörige Latenight-Show präsentieren erneut Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (56). Des Weiteren stehen bereits drei Bewohner für die diesjährige Staffel fest.