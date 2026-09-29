„Promi Big Brother - Die Late Night Show“: 2026 mit Neuerung

Das große Aufblühen am späten Abend: Big Brother schickt seine diesjährigen prominenten Bewohner in seinen Garten. Passend dazu wächst auch „Promi Big Brother - Die Late Night Show“ . Ab durch die Hecke, direkt auf die große Showbühne: Jochen Bendel lädt ab Montag, 5. Oktober 2026 , direkt im Anschluss an die Hauptshow gemeinsam mit seinen Gästen täglich live zur ausführlichen und bissigen „Promi Big Brother“-Analyse ein.

Gäste am „Lästerlagerfeuer“

So Big war Late Night noch nie: „Promi Big Brother - Die Late Night Show“ verlässt erstmals ihr kleines Wohnzimmer und sendet jeden Abend nahtlos aus dem glamourösen #PromiBB-Studio vor Live-Publikum - weil gemeinsames Analysieren und Lästern noch mehr Spaß macht.

Moderator Jochen Bendel meint dazu: „Das ist ein wahnsinnig großer Schritt für unserer Lästerlagerfeuer, das 2014 in kleiner Kulisse auf sixx gestartet ist. Melissa ist natürlich nicht zu ersetzen - nach so vielen gemeinsamen Jahren schon gar nicht. Allein werde ich trotzdem nicht sein, denn ich bekomme ein ganzes Studio voller Menschen als Verstärkung - und ich habe vor, sie schamlos in unsere Late Night hineinzuziehen.“

Jeden Abend begrüßt Jochen Bendel Promis, Reality-Stars und Family & Friends der Bewohner. Gemeinsam wird live ein Blick über die Hecke des „Promi Big Brother“-Gartens geworfen und das Geschehen des Tages diskutiert und kommentiert. Alle Exit-Bewohner stellen sich direkt nach ihrem Auszug dem ersten Interview auf dem Late-Night-Sofa.