Wer zieht heuer in den „Promi Big Brother“-Garten? Vier Wochen vor der Startshow (am Montag, 5. Oktober 2026, 20:15 Uhr, live in SAT.1) präsentieren sich die ersten zehn Bewohner für „Promi Big Brother“ 2026 beim großen Reveal Event im Capitol Theater in Düsseldorf. Box-Legende Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Star Maurice Dziwak, Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Sido-Ex Gia Georgina, Schauspieler Gedeon Burkhard, Creatorin Nina Bridney, #GNTM-Finalist Godfrey Egbon und die Schweizer „Bachelor“-Gewinnerin Francesca Morgese tauschen den roten Teppich gegen den 24 Stunden von Kameras überwachten grünen Rasen ein – ohne Kontakt zur Außenwelt.

Axel Schulz (57), Box-Legende Ring frei, der Garten ruft: Axel Schulz stellt sich bei #PromiBB einer völlig neuen Herausforderung, denn für die Box-Legende ist es das erste Reality-Format überhaupt. Als Schwergewichtsboxer wird er in den Neunzigern zum Publikumsliebling, 1999 beendet er seine Profi-Karriere. Jetzt heißt es für den 57-Jährigen wieder: Zusammenleben mit völlig unterschiedlichen Typen auf engstem Raum. Erfahrungen damit hat er schließlich schon: „Früher habe ich im Trainingslager immer mit 20 bis 25 Leuten in einem großen Raum oder in Sporthallen geschlafen.“ Nadja Benaissa (44), No-Angels-Sängerin Ein Engel für den großen Bruder: Nadja Benaissa wurde 2000 durch die erste Staffel der Castingshow „Popstars“ bekannt und als Mitglied der No Angels über Nacht zum Superstar. Mehr als 25 Jahre später hat sie längst bewiesen, dass sie auch abseits der Musikbühne überzeugt – zuletzt 2026 bei „Let’s Dance“. Jetzt wartet mit #PromiBB eine ganz neue Herausforderung auf sie. Ihr Vorsatz: „Ich möchte mich mehr öffnen und zeigen. ‚Promi Big Brother‘ wird eine absolut einzigartige Erfahrung für mich.“ Redo (57), Kult-XXL-Gastronom XXL-Gastronom, XXS-Freiheit: Social-Media-Phänomen und Unternehmer Redo zieht in den Garten des großen Bruders. Seit mehr als 35 Jahren ist der Gastronom sein eigener Chef, bestimmt selbst, was wann und wie läuft – jetzt übernimmt plötzlich der große Bruder das Kommando. Er kündigt an: „Ich bringe vor allem eins mit: 100 Prozent Redo. Ich bin laut, ich bin direkt, ich bin emotional und manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend – aber ich bin immer echt. Ich will wissen, was bleibt eigentlich übrig von René Redo, wenn man mir alles wegnimmt?“. Maurice Dziwak (28), Reality-Star Neues Revier für den Reality-Löwen: Maurice Dziwak gehört längst zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-Welt. Nach „Promis unter Palmen“, „The 50“, „Kampf der Realitystars“ und dem Dschungelcamp nimmt der „Löwe“ den #PromiBB-Garten ins Visier. Christian Lell (42), Ex-Bayern-Spieler Anpfiff für ein neues Kapitel: Christian Lell hat als Profi beim FC Bayern zweimal das Double gewonnen und später sogar in der spanischen Liga gespielt. Jetzt macht 42-Jährige einen perfekten Transfer: der Ex-Bayern-Spieler wechselt auf ein völlig neues Spielfeld – den Rasenplatz im #PromiBB-Garten: „Ich habe mir vorgenommen, den Aufenthalt bei “Promi Big Brother„ als persönlichen Reset zu nutzen und auch unter diesen besonderen Bedingungen meinen meditativen Lebensstil zu leben.“

Gia Georgina (37), Sido-Ex und Podcasterin Ex-Freundin war gestern: Gia Georgina wurde als Partnerin von Sido einem breiteren Publikum bekannt. Inzwischen spricht die 37-Jährige gemeinsam mit der Ex-Frau von Sido, Charlotte Engelhardt, im Podcast „The Real Ex-Wives“ offen über Liebe, Trennungen, Familie und Neuanfänge. Bei „Promi Big Brother“ will sie nun ihre eigene Geschichte erzählen: „Ich habe keine Strategie, nur mein Herz und meine Neugierde auf dieses krasse Projekt.“ Gedeon Burkhard (57), Schauspieler Einsatz Gartenlaube: Gedeon Burkhard feiert als Hauptdarsteller der SAT.1-Kult-Serie „Kommissar Rex“ seinen Durchbruch und war später unter anderem in „Alarm für Cobra 11“ und Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ zu sehen. Nach seiner ersten Reality-Erfahrung beim Prime-Video-Format „Licht Aus“ wartet mit #PromiBB nun die nächste Challenge auf den 57-Jährigen. Sein Wunsch? „Jegliche Herausforderungen außer schnarchende Kollegen!“ Nina Bridney (23), Streamerin Livestream erprobt: Creatorin Nina Bridney ist es gewohnt, ihr Leben live mit ihrer Community zu teilen – ihr persönlicher Rekord liegt bei 13 Stunden Livestream am Stück. Jetzt wartet auf die 23-Jährige bei „Promi Big Brother“ die ultimative Live-Challenge: 24/7 unter Kamerabeobachtung, ohne Pause und ohne Ausschaltknopf. Mit pinken Haaren und guter Laune sorgt sie auf TikTok, Instagram und Twitch für buntes Entertainment. Beim großen Bruder will sie vor allem: „Action, Spaß, Energy! Beste Unterhaltung, einfach Abriss.“ Godfrey Egbon (35), #GNTM-Finalist Platz zwei reicht ihm nicht: Godfrey Egbon wurde in diesem Jahr bei #GNTM Zweiter und nimmt jetzt die nächste Herausforderung ins Visier. Der 35-Jährige ist für seinen Ehrgeiz und seine direkte Art bekannt. Sein Ziel bei „Promi Big Brother“ ist jedenfalls klar: „Natürlich der Sieg. Sofern ich nicht zu vielen Menschen unsympathisch bin.“ Francesca Morgese (28), Reality-Sternchen Eine Rose für den Garten des großen Bruders: 2020 gewinnt Francesca in der Schweiz beim „Bachelor“ und ist inzwischen aus der Reality-TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Bei „Match in Paradise“ und „Match My Ex“ zeigt die 28-Jährige, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Auch bei #PromiBB verspricht sie: „Ganz viel Energie, Emotionen und wahrscheinlich auch ein bisschen Drama.“ „Promi Big Brother“ – ab Montag, 5. Oktober 2026, täglich um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ live in SAT.1 oder streamen auf Joyn