Sie waren das erste Paar, das gemeinsam in den "Promi Big Brother"-Container gezogen ist, außerdem buchte der Sender Sat.1 noch seine Ex-Freundin Elena Miras (32) dazu. Doch ihre Liebe hielt der Belastung stand. Die Reality-TV-Stars Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28), die sich seit der gemeinsamen Dschungelcamp-Teilnahme kennen, haben sich am 20.Oktober live in der Sendung verlobt .

"Heftiger Moment"

Auslöser für den Antrag war ein Angebot des Big Brothers, der Mike Heiter im Sprechzimmer sagte, er könne ihr "jetzt und sofort in der Live-Sendung" einen Heiratsantrag machen. "Krass. Eigentlich sagt alles Ja. Es ist ein heftiger Moment. Alter Schwede, in wat für eine Situation du mich hier bringst. Es ist eine geile Situation. Heftig, heftig, heftig! Aber das ist was Geiles, was Außergewöhnliches. Ich bin eh ready, boah", reagiert er.

Mit "Champagnergläser und Schampus" sowie einem großen roten Herz mit der Aufschrift "Love" kehrt er zu den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern ins Wohnzimmer zurück. Den Ring hatte er zuvor in seiner Jackentasche verstaut. Als Leyla das Herz umdrehte, stand dort "Heirate mich". Mike ging vor ihr auf die Knie und fragte sie die Frage aller Fragen. "Ist das jetzt echt?", wollte sie überglücklich immer wieder wissen. "Wir sind jetzt verlobt, Schatz", bestätigte er, woraufhin sie jubelte: "Ich werde eine Heiter!"