Musiker Joey Kelly (53) hat an der Seite von Profi Michael van Gerwen (36) die "Promi-Darts-WM 2026" gewonnen. ProSieben übertrug das mehrstündige Event am Sonntagabend, den 4. Jänner, live aus dem Maritim Hotel Bonn.

Van Gerwen ist Rekordtitelträger der Show

Im Finale konnte sich das Duo gegen den österreichischen Starkoch Alex Kumptner (42) und Profi Nathan Aspinall (34) zu später Stunde schließlich durchsetzen. Für van Gerwen ist es bereits der vierte "Promi-Darts"-Titel. Er war bereits bei der Premiere 2017 sowie in den Jahren 2020 und 2023 erfolgreich. Damit ist der Niederländer Rekordtitelträger des Events.

Ins Halbfinale hatten es auch die Moderatorinnen Gülcan Kamps (43) mit Luke Humphries (30) sowie Cathy Hummels (37) mit Gian van Veen (23) geschafft. Van Veen war erst einen Tag zuvor in London Vize-Weltmeister geworden. Weltmeister Luke Littler (18) hatte nach seinem Sieg kurzfristig für die Show abgesagt - wie auch schon im Vorjahr.