Sat.1 schickt einen weiteren Kochshow-Ableger ins Rennen: Bei "Promi Taste" treten zwölf prominente Hobbyköche in Verkostungen gegeneinander an und müssen dabei eine hochkarätige Jury aus vier Spitzenköchen überzeugen. Der Sender hat nun bekanntgegeben, wann die erste Folge zu sehen sein wird.

Am Mittwoch, dem 8. April 2026, feiert "Promi Taste" um 20:15 Uhr Premiere. Moderiert wird die erste Staffel, die sieben Folgen umfasst, von Angelina Kirsch (37), die auch die Nicht-Promi-Version präsentiert. Die Sendung läuft parallel auch auf dem Streamingdienst Joyn.

Das Teilnehmerfeld liest sich bunt gemischt: Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann stellt sich der kulinarischen Herausforderung ebenso wie Fußball-Erfolgstrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Schauspielerin Jenny Elvers und "Tagesschau"-Legende Jan Hofer. Auch Reality-Star und Sängerin Melody Haase, "Let's Dance"-Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, "Tatort"-Schauspieler Andreas Hoppe, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel sowie Schauspieler Jochen Schropp sind dabei.