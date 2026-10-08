10 umtriebige Stars und Reality-Sternchen verlagern ihren Lebensmittelpunkt an den österreichischen Erzberg, um in der neuen Staffel „Das große Promi-Büßen“ die öffentliche Konfrontation mit ihren begangenen Sünden zu wagen. Im Oktober zeigt Joyn, wie Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones ihnen in der „Runde der Schande“ persönlich die Leviten liest.