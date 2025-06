Die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Die vierte Staffel der Reality-Show "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" startet am 1. Juli exklusiv auf RTL+ . Das hat RTL auf dem Instagram-Account der Sendung verraten . Dazu gibt es die ersten Ausschnitte aus den neuen Folgen, in denen die Fetzen nur so fliegen. Die Ex-Paare gehen dabei nicht nur mit Fremdgehvorwürfen und diversen Beleidigungen verbal aufeinander los. Auch Wasserflaschen werden übereinander ausgekippt und Einrichtungsgegenstände scheinen zu Bruch zu gehen. Tränen fließen ebenfalls reichlich.

Die Teilnehmer sollen sich in der Show ihren Ex-Partnern beziehungsweise -Partnerinnen stellen und Streitigkeiten begraben, um sich als Team durchzuschlagen. Für die Mühe der ehemaligen Pärchen lockt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro.

Fans waren in Sorge

Dass der Sendetermin für die neue Staffel so spät bekannt gegeben wurde, hatte bereits für Spekulationen gesorgt. Bisher waren die Fans eine Ausstrahlung im Frühjahr gewohnt. Die dritte Staffel zeigte der Sender 2024 ab Anfang April auf RTL+. RTL hatte aber bereits Anfang Juni auf Anfrage von spot on news Entwarnung gegeben und erklärt, dass sich die neue Staffel von "Prominent getrennt" planmäßig in Vorbereitung befinde. Gedreht wurde für die Sendung im Herbst in Südafrika.