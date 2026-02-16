"Promis unter Palmen"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann Finale?
Zwölf prominente Teilnehmer kämpfen heuer wieder um ein Preisgeld bis zu 50.000 Euro. Das ist der Episodenfahrplan.
Im Königreich der goldenen Kokosnuss prallen bei "Promis unter Palmen"-Staffel 3 Persönlichkeiten aufeinander, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Film-Bösewicht trifft auf Mutter der Nation, eine Spielerfrau auf eine Schauspielerin, ein Bodybuilder auf Gina-Lisa. Und das sorgt auch manchmal für Verwirrung. Damit die Verwirrung nicht zu sehr ausartet, wollen wir euch hier zumindest klipp und klar den Episodenfahrplan der Reality-Show für 2026 verraten.
Wie viele Folgen hat "Promis unter Palmen"-Staffel 3?
Die Reality-Show umfasst 2026 insgesamt 8 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ startet ab 16. Februar 2026,
immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist zum Streamen auf Joyn verfügbar. Daher ergibt sich folgender Zeitplan:
- 16. Februar: Folge 1
- 23. Februar: Folge 2
- 2. März: Folge 3
- 9. März: Folge 4
- 16. März: Folge 5
- 23. März: Folge 6
- 30. März: Folge 7
- 6. April: Folge 8 (Finale)