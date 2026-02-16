Im Königreich der goldenen Kokosnuss prallen bei "Promis unter Palmen"-Staffel 3 Persönlichkeiten aufeinander, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Film-Bösewicht trifft auf Mutter der Nation, eine Spielerfrau auf eine Schauspielerin, ein Bodybuilder auf Gina-Lisa. Und das sorgt auch manchmal für Verwirrung. Damit die Verwirrung nicht zu sehr ausartet, wollen wir euch hier zumindest klipp und klar den Episodenfahrplan der Reality-Show für 2026 verraten.