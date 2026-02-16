News

"Promis unter Palmen"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann Finale?

„Promis unter Palmen“: Comicartige Personen schlürfen Cocktails am Strand.
Franco Schedl
16.02.26, 09:53
Zwölf prominente Teilnehmer kämpfen heuer wieder um ein Preisgeld bis zu 50.000 Euro. Das ist der Episodenfahrplan.

Im Königreich der goldenen Kokosnuss prallen bei "Promis unter Palmen"-Staffel 3  Persönlichkeiten aufeinander, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Film-Bösewicht trifft auf Mutter der Nation, eine  Spielerfrau auf eine Schauspielerin, ein Bodybuilder auf Gina-Lisa. Und das sorgt auch manchmal für Verwirrung. Damit die Verwirrung nicht zu sehr ausartet, wollen wir euch hier zumindest klipp und klar den Episodenfahrplan der Reality-Show für 2026 verraten.

"Promis unter Palmen" 2026: Wer ist dabei und wann geht's los?

Wie viele Folgen hat "Promis unter Palmen"-Staffel 3?

Die Reality-Show umfasst 2026 insgesamt 8 Episoden

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ startet ab 16. Februar 2026
immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist zum Streamen auf Joyn verfügbar. Daher ergibt sich folgender Zeitplan:

  • 16. Februar: Folge 1
  • 23. Februar: Folge 2
  • 2. März: Folge 3
  • 9. März: Folge 4
  • 16. März: Folge 5
  • 23. März: Folge 6
  • 30. März: Folge 7
  • 6. April: Folge 8 (Finale)
