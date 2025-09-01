Neue Geschichten und Herausforderungen in Thailand, neue Prominente unter Palmen. SAT.1 und Joyn produzieren aktuell die neue Staffel der Realityshow "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" für das Frühjahr 2026 .

Das "Promis unter Palmen"-Prinzip

Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der „Promis unter Palmen“-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.