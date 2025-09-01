"Promis unter Palmen" 2026 wird gedreht: Wer ist dabei?
Neue Geschichten und Herausforderungen in Thailand, neue Prominente unter Palmen. SAT.1 und Joyn produzieren aktuell die neue Staffel der Realityshow "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" für das Frühjahr 2026.
Das "Promis unter Palmen"-Prinzip
Welcher Promi ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der „Promis unter Palmen“-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die prominenten Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.
Welche 12 Promis sind 2026 dabei?
Diese 12 Promis gönnen sich die Fünf-Sterne-Unterhaltung am thailändischen Traumstrand und damit das All-inclusive-Paket der Reality-Szene: Schauspiel-Legende Claude-Oliver Rudolph, Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink, die Mutter der Nation Silvia Wollny, Schauspieler Eric Stehfest, Schauspielerin Edith Stehfest, Reality-Star Martin Angelo, Schauspielerin Anouschka Renzi, Reality-Star Maurice Dziwak, Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter, "DSDS"-Legende Menderes, Spielerfrau Dilara Kruse und Reality-Sternchen Franziska Temme.