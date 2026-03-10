Es kommt zu einer homophoben Beleidigung und eine Kandidatin packt freiwillig ihre Koffer. Eine weitere Eskalation steht bevor.

Halbzeit bei Staffel 4 von "Promis unter Palmen" (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn). Folge 4 beginnt mit einem Nippelgate. Gina-Lisa Lohfink (39) hat die Nippelpads von Dilara Kruse (33) versehentlich in die Schminktasche von Franziska Temme (30) geräumt, sie sind jetzt aber weg. Was sind eigentlich Nippelpads? "Nippelpads sind Pads, die die Nippel bedecken", weiß Maurice Dziwak (27). Die morgendliche Mücke wird zu einem atmosphärischen Elefanten in der Villa. Auch weil Gina-Lisa bei der Allianz um Dilara eh nicht gut gelitten ist. Wir erinnern uns: Sie berichtete Eric Stehfest (36) von den Plänen der Gruppe, seine Frau Edith (30) rauszuwerfen.

Angst um Nippelpiercing: Gina-Lisa verweigert wieder Kapitänsspiel Im Kapitänsspiel müssen die Promis als Raupen verkleidet über eine schleimige Fläche kriechen. Mit dem Mund müssen sie Salatblätter sammeln. Wer drei davon schafft, spült Geld in den Jackpot. Die beiden Kandidaten, die zuerst fünf Salatblätter auf ihren Teller gehäuft haben, sind die neuen Captains. Gina-Lisa verweigert die Herausforderung als einzige Teilnehmerin. Zum dritten Mal in vier Folgen trägt sie also nichts zur Gewinnsumme bei. Die "Germany's next Topmodell"-Kultkandidatin hat Angst, dass bei dem Spiel ihre Brustwarzenpiercings zu Schaden kommen. Ob hier Nippelpads geholfen hätten? Kevin Wolter (38) schnappt sich zuerst fünf Salate, hat damit als erster Captain das Erstzugriffsrecht bei der Zusammenstellung der Teams. Ihm folgt Eric, der sich damit zum dritten Mal in Folge Kapitänswürden erspielt.

Perfider "Halbzeit-Check" sorgt für Eklat Doch zunächst steht ein ganz anderes Spiel an. Beim "Halbzeit-Check" müssen die Promis provokante Aussagen den passenden Mitkandidaten zuordnen. Zunächst wird Gina-Lisa für ihre Wankelmütigkeit in der Causa Edith angezählt, dann steht die Frage "Mit wem würde man freiwillig keine Zeit verbringen wollen?" im Raum. Martin Angelo (31) nennt sofort Anouschka Renzi (61). Es folgt ein Wortwechsel der schnell eskaliert. Anouschka attackiert Martin mit einer homophoben Beleidigung. Was sie gesagt hat, wird nicht klar, die Produktion überpiepst das Zitat. Martin reagiert verständlicherweise scharf, auch er beleidigt Anouschka, unter anderem als "alte frustrierte Frau". Auch er überschreitet eine Grenze, als er Anouschkas Tochter ins Spiel bringt. Anouschka versucht sich bei Martin zu entschuldigen, eher auf das Drängen ihrer Mitbewohner als aus eigenem Antrieb. Doch Martin nimmt die Entschuldigung nicht an. Anouschka packt daraufhin die Koffer und verlässt die Sendung freiwillig. Dabei kündigt sie an, nie mehr in ein Reality-Format zu gehen. Die Schauspielerin kommt damit einem möglichen Rauswurf vonseiten der Produktion zuvor. "Homophobe Beleidigungen haben bei uns keinen Platz", lässt die via Off-Kommentar verlautbaren.

Teamspiel mit Twist Beim Teamspiel gibt es einen besonderen Twist. Nachdem Kevin und Eric abwechselnd ihre Wahl getroffen haben, müssen die Kapitäne ihre gerade zusammengestellten Teams tauschen. Mauscheleien und absichtliches Verlieren ist also nicht mehr so leicht möglich, so zumindest das offenbare Kalkül der Produzenten. Doch Dilara spielt auch unter einem anderen Kapitän falsch, unter Kevin statt Eric. Da sie in einem Team mit Gina-Lisa spielt, will sie absichtlich verlieren, um die Konkurrentin rauszuwerfen. Dilaras Kalkül geht auf. Ihr Team schafft es nicht, mehr Klötzchen auf einer schwankenden Plattform zu stapeln. Kevin stellt als Kapitän der Verlierer dann auch Gina-Lisa an den Pranger, zur Rauswahl für das Gewinnerteam. Schließlich hatte sie nichts für das Gesamtwohl beigetragen. Dilaras Plan scheint also funktionieren. Doch Kevin nominiert neben Gina-Lisa auch Dilaras Verbündeten Menderes Bagci (41). Dennoch scheint Dilara beruhigt sein zu können, eine Mehrheit gegen Gina-Lisa scheint möglich. Schließlich hat sich selbst deren stärkster Verbündeter Eric von ihr abgewendet. Beim "Halbzeit-Check" kam schließlich zur Sprache, dass Gina-Lisa gegen Erics Noch-Ehefrau Edith (30) gestimmt hat, obwohl sie ihm gegenteiliges versprochen hatte.

Eric kündigt alle Allianzen Eric gibt vor der Rauswahl bekannt, künftig nur noch als Einzelkämpfer unterwegs sein zu wollen. Er kündigt damit de facto seine Allianz mit Gina-Lisa. Im selben Atemzug enthüllt Eric aber auch, dass Dilara und Maurice ihn erpressen wollten. Der Deal: Wenn es zur Wahl kommen sollte, ob Edith oder Claude-Oliver Rudolph (69) für die außer der Reihe ausgeschiedene Anouschka zurückkehren darf, stimmen Dilara und Co. für Edith. Im Gegenzug solle er Gina-Lisa opfern. Was bedeutet Erics Outing für die Rauswahl? Die Zeremonie gerät entsprechend hitzig. Maurice bezeichnet Gina-Lisa als "peinlich" und als "falsche Schlange". Die derart Angegriffene verlässt kurz das Schlachtfeld, später rennt sie wütend auf Maurice zu, kommt ihm so nahe, dass er fast ihre Brustwarzenpiercings spürt.

Dilaras Plan geht nicht auf Maurice stimmt natürlich gegen Gina-Lisa, genauso die seit der letzten Folge als Doppelagentin auf beiden Seiten aktive Franzi. Doch Martin will Gina-Lisa behalten, sie ist ihm näher als Menderes. Und auch Eric hält trotz aller Differenzen zu ihr. Es herrscht also Gleichstand, doch da die Stimme von Kapitän Eric doppelt zählt, ist Menderes raus. Dilaras Plan ist doch nicht aufgegangen. Die Frau von Kultfußballer Max Kruse bricht in Tränen aus. Sie gibt sich die Schuld am Auszug von Bauernopfer Menderes. Wie Eric hat sie auch keine Lust mehr auf Allianzen. Dies beunruhigt Maurice, der um seine "rechte Hand" Dilara zittert. Obwohl bisher eher sie die Strippen in der Hand hielt.