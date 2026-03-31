In der vorletzten Folge wird ein Promi ohnmächtig und das Ende lässt uns mit einem Cliffhanger zurück.

Sechs "Promis unter Palmen" kämpfen in der vorletzten Folge (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) noch um die Goldene Kokosnuss - vier Frauen und zwei Männer. Edith Stehfest (30) träumt von einem rein weiblich besetzten Finale. Schon aus Fairnessgründen gäbe es so keine großen körperlichen Unterschiede. Edith steckt ihren Mitstreiterinnen Gina-Lisa Lohfink (39), Dilara Kruse (33) und Franziska Temme (30) ihren Plan. Sie stößt auf taube Ohren. Dilara würde nie ihren "Bruder" Maurice Dziwak (27) opfern. Gina-Lisa hat grundsätzlich keine Lust mehr auf geheime Absprachen. Franzi hält sich bedeckt. Beim letzten Kapitänsspiel der vierten Staffel werden die entscheidenden Weichen gestellt. Die Promis müssen eine Strickleiter hochklettern, auf ihren Helmen ist ein Becher festgeklebt. Darin müssen sie in der Höhe aus Champagnerflaschen eine Flüssigkeit einfüllen. Die muss am Boden möglichst ohne Verluste in einen Behälter gekippt werden. Kevin Wolter (38), neben Maurice der letzte Mann im Rennen, gibt sich siegessicher. Er klettert zwar schnell, doch sein erstes Glas kippt er fast völlig am Ziel vorbei. Am Ende wird er nur Fünfter, Edith und Gina-Lisa setzen sich durch. Die sechs Kandidaten spielen je 2.000 Euro für den Jackpot ein, der damit auf die endgültige Summe von 45.000 Euro anschwillt.

Ohnmachtsanfall und emotionale Geschichten Das Kapitänsspiel war anstrengend für alle Beteiligten. Für Dilara war es offenbar so anstrengend, dass sie ohnmächtig wird. Kevin wechselt gerade die Verbände an ihren Knien, als sie die Augen verdreht und auf ihrer Liege zur Seite kippt. Kevin kommt hier die Sanitäterausbildung zugute, die er in der Bundeswehr gemacht hat. Der Bodybuilder bleibt ruhig, bringt Dilara in eine horizontale Lage und hebt ihre Beine hoch. Bald schlägt sie die Augen auf. Nach dem Schock um Dilara bleibt es emotional. Die Stars sollen sich gegenseitig ihren Lebenslauf vortragen. Maurice und Kevin berichten von ihrem erstaunlich ähnlichen Weg. Sie erzählen jeweils von dem Tod ihrer Großmutter, die für sie wie eine Mutter war. Und wie sie dann als Väter aufgeblüht sind. Dilara erinnert sich daran, wie sie ihren Mann Max Kruse kennengelernt hat. Der Fußballstar hatte sich ihr gegenüber zunächst als Briefträger vorgestellt. Als sie realisierte, einen Promi zu daten, war es schon zu spät. Düsterer wird es, als Edith von ihrer Drogenvergangenheit erzählt, wie sie in die Abhängigkeit von Crystal Meth geriet, weil sie einem Mädchen imponieren wollte. Gina-Lisa berichtet von Vergewaltigungen und Schlägen, die sie erleiden musste.

Franzi spielt falsch Dann steht die Wahl fürs letzte Gruppenduell an. Ediths Plan, beide Männer in ein Team zu stecken, um garantiert einen von ihnen loszuwerden, zerschlägt sich sofort. Sie wählt Maurice, der den Braten sofort riecht. Doch Gina-Lisa nimmt als ersten Kevin in ihr Team. Edith entscheidet sich dann für Dilara. Wenn ihr Team verlieren würde, könnte sie also die starke Allianz um Dilara und Maurice brechen. Eine Niederlage würde ihr in die Karten spielen. Doch Edith entscheidet sich, auf Sieg zu spielen. Ganz anders Franzi, die das Team von Gina-Lisa komplettiert. Sie kündigt im Einzelinterview an, verlieren zu wollen. Ihr Kalkül ist, dass Dilara und Maurice statt ihr Kevin rauswählen würden. Auf Ediths Stimme gegen Kevin kann sie eh zählen, wegen ihrer Absichtserklärung, nur Frauen im Finale zu wollen. Trotz Franzis Manipulation schneidet ihr Team überraschend gut ab. Und das gegnerische Trio zerfetzt sich selbst. Maurice und Edith geraten heftig aneinander. Maurice will auf der Fahrt zurück in die Villa nicht mal mit Edith das Auto teilen. Dennoch liegt am Ende Team Edith vorne. Kevin und Franzi stehen somit zur Abwahl bereit. Franzis Kalkül geht auf. Edith stimmt wie angekündigt gegen Kevin. Auch Dilara und Maurice geben schweren Herzens ihre Stimme dem Hünen. Maurice aus alter Verbundenheit mit Franzi und Dilara, weil sie Franzi ihr Wort gegeben hat. Gina-Lisa ist entsetzt, dass Dilara ihren Lebensretter Kevin rauswirft und stattdessen die "falsche" Franzi unterstützt. Kevin ist enttäuscht von Maurice und Dilara, er verlässt grußlos die Villa.

Gott gegen Fortuna Vor der letzten Folge in der nächsten Woche muss noch ein Promi gehen. Ein weiteres Ausscheidungsspiel steht also an. Die Kandidaten müssen sich Stäbe in verschiedenen Farben merken. Franzi nennt als erste die korrekte Anzahl der jeweiligen Stäbe. Ihr folgt Gina-Lisa in die nächste Runde. Dilara sichert sich das dritte Ticket in die Finalshow. Edith und Maurice schaffen die Aufgabe beide nicht. Sie müssen ins Stechen. Die berüchtigte Würfelkelle muss ran, damit entscheidet vor allem das Glück. Die beiden Stars dürfen je dreimal zwei Würfel werfen. Sie müssen ihr bestes Ergebnis einloggen, wer die höhere Augenzahl hat, gewinnt. Maurice betet zu Gott, Edith ruft die Schicksalsgöttin Fortuna an. Beide werden erhört. Maurice wirft gleich in seinem ersten Anlauf eine 10, er loggt sofort ein. Edith erzielt in ihrem dritten Wurf ebenfalls eine 10. Ein zweiter Durchgang muss also her. Doch den zeigt Sat.1 erst in der nächsten Woche. Ob Ediths Traum eines weiblichen Finales aufgeht, erfahren wir also erst nächsten Montag.