Drei prominente Familien-Teams messen sich darin in einem Wettbewerb rund um das Weihnachtsfest. Laut Mitteilung des Senders wird gesungen, geraten und in Erinnerungen geschwelgt. Das neue Format sei eine "charmante und familienfreundliche Zeitreise mit Mitmachcharakter".

Weihnachts-Feeling pur bei RTL : Der Sender bringt mit "Promis unterm Weihnachtsbaum - das Quiz für die ganze Familie" eine neue Show an den Start, die "Weihnachtsstimmung und emotionale Erinnerungen ins Wohnzimmer" bringen soll. Die zwei Ausgaben laufen am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag jeweils um 19:05 Uhr .

Diese Promis sitzen unterm Baum

Am ersten Weihnachtsfeiertag treten Sänger Luca Hänni (31) und seine Ehefrau Christina (35) an. Daneben quizzt Moderatorin Marijke Amado (71) gemeinsam mit Sohn Kai sowie das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Narumol (60) und Josef Unterhuber (64) mit Tochter Jenny.

Bei der zweiten Ausgabe am 26. Dezember sitzen zudem noch die aus diversen Reality-Formaten bekannten Brüder Calvin (33) und Marvin Kleinen (31) zusammen mit ihrer Mutter Dagmar unter dem Weihnachtsbaum.

Nach dem neuen Format wird bei RTL dann auch gleich weiter gerätselt. Wie schon im vergangenen Jahr läuft sowohl am 25. als auch am 26. Dezember um 20:15 Uhr eine Weihnachts-Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Weihnachtsmann Günther Jauch überrascht seine Kandidaten darin mit zusätzlichen Jokern.