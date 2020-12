Psycho-Thriller "The Undoing" schlägt "Game of Thrones"-Rekord bei Sky

Eheprobleme und Murder-Mystery scheinen eine gute Mischung zu sein in der Thriller-Serie "The Undoing" von Susanne Biers ("Bird Box"). Die erste Episode dieser HBO-Produktion hat bei Sky in einem Zeitraum von 28 Tagen mehr als 2,8 Millionen ZuseherInnen erzielt. Dadurch wurde der bisherige Sky-Rekord geschlagen, der seit "Games of Thrones" im Jahr 2011 bestanden hatte.