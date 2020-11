"The Undoing": Nicole Kidman und Hugh Grant in neuer Thriller-Serie

Die neue HBO-Limited-Serie "The Undoing" basiert auf dem Roman "You should have known" von Jean Hanff Korelitz und erzielt aktuell weltweit fulminante Zuseherzahlen. Die Serie erzählt vom scheinbar perfekten Leben des Ehepaars Grace (Nicole Kidman) und Jonathan Fraser (Hugh Grant), das durch Enthüllungen von Geheimnissen und Lügen in sich zusammenzubrechen droht. Nach einem schrecklichen Mordfall muss Grace herausfinden, wie sie die Familie zusammenhalten kann.