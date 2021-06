"Pursuit of Love"-Trailer: Lily James und Beecham im Comedy-Drama

Freundschaft über alles!

Linda und Emily lassen uns an ihren Abenteuern und Missgeschicken teilhaben. Sie gehen beide auf die Jagd nach einem passenden Ehemann, müssen aber auch bald erkennen, dass ihre Freundschaft dann doch am wichtigsten ist.

Ebenfalls auf der Besetzungsliste vertreten sind Dominic West und Dolly Wells als Lindas Eltern, Andrew Scott als exzentrischer Lord Merlin. Auch Shadaz Latif ("Penny Dreadful") und Freddie Fox ("The Crown") wirken mit. Regisseurin Mortimer selbst tritt als Fannys Mutter in Erscheinung.

"Pursuit of Love" wird nach einer BBC-Premiere ab 30. Juli in ausgewählten Ländern wie USA, Kanada, Australien und Neuseeland bei Amazon Prime verfügbar sein. In Österreich sollte die Mini-Serie dann ab September zu sehen sein.