Queen Elisabeth II: Trauerzug und Begräbnis live im TV

Trauerzug durch London

Am Mittwoch wird der Sarg mit Queen Elizabeth II. vom Buckingham Palast nach Westminster Hall überführt. Die Prozession wird begleitet von König Charles III. (73), seinen Geschwistern Prinzessin Anne (72), Prinz Edward (58) und Prinz Andrew (62) sowie seinen Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (37). Es werden viele Briten erwartet, die die die Straßen während der Prozession säumen werden.

Der Zug wird über Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards und Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square und New Palace Yard führen. Nach der Ankunft des Sarges in der Westminster Hall wird der Erzbischof von Canterbury in Anwesenheit der königlichen Familie einen kurzen Gottesdienst abhalten, an dem auch The Very Reverend Dr. David Hoyle, Dekan von Westminster, teilnehmen wird.

Am 8. September starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Zu ihrem Staatsbegräbnis am 19. September in der Londoner Westminster Abbey werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 2.000 Trauernde erwartet.