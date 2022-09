Als Reaktion auf den Tod von Königin Elizabeth II. steht eine Drehpause für die sechste Staffel der Netflix-Serie "The Crown" im Raum. "Ich erwarte, dass wir auch aus Respekt aufhören werden zu drehen", zitierte das Branchenblatt "Deadline" Drehbuchautor Peter Morgan (59). In seinem kurzen Statement bezeichnete der Brite die Serie als "Liebesbrief an die Queen". Er habe im Moment nichts hinzuzufügen, "nur Schweigen und Respekt".