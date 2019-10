"Queen & Slim": Liebesdrama im Stil von "Bonnie & Clyde"

Am 9. Januar 2020 startet das "Bonnie & Clyde"-Liebesdrama "Queen & Slim" in den heimischen Kinos. Das Spielfilmdebüt der zweifachen Grammy-Gewinnerin Melina Matsoukas, vor allem bekannt für ihre Musikvideos für Beyoncé und Rihanna, stammt aus der Feder von Lena Waithe ("Hello Cupid", "Master of None"). In den Hauptrollen sind „Get Out“-Star Daniel Kaluuya als Slim und Jodie Turner-Smith ("The Last Ship") als Queen zu sehen.

Der Trailer lässt ein spannendes Action-Drama erwarten, das brennende Themen wie Rassismus in den USA im Stil von "Thelma & Louise" inszeniert. Hier ist der erste deutschsprachige Trailer: