In vielen von Quentin Tarantinos Filmen geht es um die Darstellung von Gewalt. Doch es gibt Aspekte von Gewalt, denen der US-amerikanische Regisseur ("Pulp Fiction", "Once Upon a Time... in Hollywood") nichts abgewinnen kann. "Ich habe einfach ein großes Problem mit dem Töten von Tieren in Filmen", sagte der 60-Jährige bei den Filmfestspielen in Cannes.