Quentin Tarantinos letzter Film steht fest: "The Movie Critic"!

"The Movie Critic" kommt

Laut "The Hollywood Reporter" dürfen wir uns auf "The Movie Critic" freuen. Die Story soll im Los Angeles der 1970er-Jahre spielen, mit einer Frauenfigur im Mittelpunkt. Der Drehstart ist für diesen Herbst vorgesehen.

Es wurde noch kein Studio genannt, das den Film produziert, doch vermutlich kommt wieder Sony zum Zug, das bereits Tarantinos letztes Werk "Once Upon A Time In Hollywood" in die Kinos gebracht hat.

"The Movie Critic" könnte auch Parallelen zu dem soeben genannten Werk aufweisen, da der neue Streifen uns ebenfalls nach L.A. versetzen wird – statt den späten 60er Jahren sind es nun die späten 70er.