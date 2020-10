Quibi gibt schon nach einem halben Jahr auf

Quibi wurde von seinen Gründern, dem Hollywood-Produzent Jeffrey Katzenberg und der IT-Managerin Meg Whitman, als "the next big thing" angekündigt. Die Streaming-Plattform für Smartphones und Tablets sollte mit hochwertig produzierten 10-Minuten-Videos die Lücke zwischen Youtube und Netflix schließen. Nur gab es diese Lücke offenbar nie. Auch aus dem Versprechen, Hollywood mit dem Silicon Valley zusammenzubringen, ist nichts geworden. Denn nachdem Milliarden von den Investoren eingesammelt wurden, sperrt Quibi nun nach nur sechs Monaten wieder zu. Das verbliebene Geld soll an die Investoren zurückgezahlt werden, wie Katzenberg und Whitman am Mittwoch mitteiten.