Mit "Quiz Lady“ erwartet uns bald eine wohl ebenso lustige wie herzliche Komödie mit Awkwafina und Sandra Oh in den Hauptrollen. Darin geht es um eine verkorkste Familie und eine Spielshow, die der Schlüssel zu ihrer Rettung sein könnte. Hier bekommt ihr erste Trailer-Einblicke in die Produktion von Disney+.